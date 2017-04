De Voltzberg.





In een persbericht zegt het Collectief van negen touroperators dat zich meerdere gevaarlijke situaties hebben voorgedaan door slecht onderhoud van boten en machines, waarbij toeristen halverwege stranden zonder enige vorm van communicatie.Om de Raleighvallen en Voltzberg in het Centraal Natuurreservaat aan te doen, wordt gebruik gemaakt van het boottransport vanuit het dorp Witagron. Lokale bootslieden onderhouden deze route, waar de kwaliteit en service volgens het Collectief te wensen overlaat. “Daarbovenop is er een illegaal bootkartel in het leven geroepen in het dorp dat werkt aan prijsopdrijving en een vrije markt in de weg staat.”Het Collectief zegt dat de touroperators verplicht worden om tegen woekerprijzen de bootdiensten af te nemen. Ze krijgen dan een willekeurige bootsman en boot toegewezen. De touroperators weigeren nog verder hieraan mee te werken. In het belang van de veiligheid van de toerist, is besloten om deze tour tot nader order stop te zetten, zegt het Collectief.“De maat is nu echt vol,” zeggen de touroperators. De directie van Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu) is op de hoogte gesteld van het besluit van de touroperators. In het Collectief zitten Purity, Discover Suriname Tours & Travel, All Suriname Tours, Jenny Tours, Rainbow Tours, South west Expedition, Black Eagle Tours, Tourbox en Celestial Tours.