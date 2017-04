De Jatrophazaden waar olie uit wordt gehaald. (Foto's: Pharmport NV)





De vrouwen van het dorp Goejaba in het district Sipaliwini, winnen olie uit Jatrophazaden waarmee een pure natuurzeep wordt gemaakt. Het product is genoemd naar de makers van het zeep, de dorpsgemeenschap van Goejaba. Volgens distributeur Pharmport is Guyabazeep effectief tegen lichte eczemen. “De productie ervan draagt bij aan de economische ontwikkeling van de dorpsgemeenschap van Goejaba.” De vrouwen van het dorp zorgen onder andere voor het oogsten, vermalen en drogen van de vruchten.Pharmport NV heeft besloten om op de 18e editie van de Made in Suriname Beurs, dit Surinaams product aan het grote publiek te introduceren. De beurs biedt immers de gelegenheid om kennis te maken met diverse lokale producten. Guyabazeep is geproduceerd op initiatief van de Rotary Club Paramaribo samen met Stichting Makandi, Stichting Stogo, Pharmport NV en de dorpsbewoners.De beurs die op 28 april is begonnen, wordt morgen op 1 mei afgesloten. Bezoekers hebben een keur aan land-, tuin- en bosbouwproducten. Ook bloemen-, planten-,fruit-, vee- en bijentelers bieden hun producten aan op de beurs.