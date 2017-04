Een demonstrant slaat een winkelraam aan diggelen tijdens een algemene staking in Brazilië. (Foto's: Reuters)





Voor het grootste deel van de dag is de staking grotendeels vreedzaam verlopen. Veel mensen zijn thuis gebleven en winkels, scholen en banken in het hele land bleven dicht. Vakbonden hadden tot de staking opgeroepen uit protest tegen de voorgestelde pensioenhervormingen.President Michel Temer heeft gezegd dat hij de incidenten in Rio betreurd. Maar hij heeft benadrukt dat hij zal blijven volharden in zijn “inspanningen om het land te moderniseren." Braziliaanse werknemers en de overheid werken samen, zei hij, om het land uit "de ergste recessie in zijn geschiedenis’ te krijgen.De vakbonden zeggen dat de armsten in Brazilië de lasten van de hervormingen zullen dragen. In het voorgesteld plan wordt de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd en worden de uitkeringen verminderd. De regering beargumenteert dat de maatregelen nodig zijn om een ineenstorting van het pensioenstelsel te vermijden.De gevolgen van de staking zijn in het hele land gevoeld. Veel mensen zijn thuis gebleven, terwijl anderen alleen in de ochtend hebben gewerkt. Veel wegen in Sao Paolo, Rio en andere steden waren geblokkeerd.Vroeg in de avond hebben betogers van de oppositie deelgenomen aan de protesten om hun onvrede te tonen over de hervormingen van het pensioenstelsel door president Temer. In Rio is een deel van de protesten ontaard in geweld. De politie heeft traangas afgevuurd en de activisten hebben met stenen gegooid.Volgens de krant O Globo zijn acht bussen in brand gestoken. In de grootste stad van Brazilië, Sao Paulo, zijn duizenden demonstranten getogen naar de privéwoning van het staatshoofd. De politie heeft traangas afgevuurd om de menigte uiteen te drijven.De regering zegt dat de algemene staking geen invloed zal hebben op de hervormingen. Eerder deze week is president Temer erin geslaagd de goedkeuring van het parlement te krijgen voor zijn arbeidshervormingen. Hij heeft een duidelijke meerderheid achter zich weten te krijgen in het parlement. Dit is het waarmerk van zijn regering: een president die zeer impopulair is in de straten, maar in staat is om dingen gedaan te krijgen in het Congres, zegt BBC-correspondent Daniel Gallas in Sao Paulo.Temer is een jaar geleden aangetreden, nadat het Congres de toenmalige president Dilma Rousseff had geschorst en zij werd geconfronteerd met een afzettingsprocedure. Hij is in september beëdigd, nadat de Senaat had ingestemd om Rousseff te ontslaan voor administratieve onregelmatigheden. Zijn termijn eindigt in december 2018.