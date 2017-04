Bij de stand van het ministerie van LVV waren er lange rijen. Citrusplantjes zijn bijzonder gewild. (Foto's: René Gompers)





De Made in Suriname beurs is bedoeld om lokale ondernemers te stimuleren. Anil Padarath, voorzitter van KKF, is goed gestemd. “We hebben meer deelnemers dit jaar ondanks de situatie in het land,” deelt hij mee. “Hier laten we zien wat we kunnen produceren. De volgende stap is om ze, voor zover dat bij sommige nog niet het geval is, tot exportproduct te maken. We stimuleren dat bedrijven meer gaan investeren. De kans dat een buitenlander een product wil bestellen is groot. En zij bestellen bij de containers.”Behalve de ‘big businesses’ zoals Fernandes Group, Willemsberg Handelmij NV en Interfood is er meer dan genoeg ruimte gecreëerd voor de kleine ondernemer. Groenten, planten, houtproducten, opleidingen, literatuur, ICT, cosmetica, medicijnen, horeca, verschillende cassaveproducten worden er gepromoot en verhandeld op het terrein van de Kamer van Koophandel & Fabrieken. Het thema is. Veel kleine ondernemers hebben extra aandacht besteed aan de presentatie en verpakking van hun producten. Zij ogen heel ‘internationaal’, houden van menigeen de aandacht vast en soms klinkt er een verbaasde “o, is hier gemaakt, noh?” Behalve LVV, de Kokoripap en bananenmeel van een vrouwengroep maken de Siatzu masseurs van het Blindencentrum ook een goede beurt op de eerste dag.De beurs is georganiseerd door stichting Business Support Organization Suriname (Busos), een werkarm van KKF. “We verwachten minimaal 12.000 bezoekers,” geeft Shanieza Amatkasanpawiro, supervisor van Busos aan. “Vorig jaar hadden wij meer dan dat aantal in vijf dagen. De beurs duurt dit jaar een dag korter, dus hebben wij onze verwachtingen gesteld dit aantal. We hebben ondanks de situatie in het land wel meer participanten dit jaar, 149. Vorig jaar hadden we 136 geteld.”René Gompers