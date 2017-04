Suriname kwam na 13 minuten spelen op een achterstand. Canada kwam achter de verdediging van Suriname. Jonathan David kreeg de bal passeerde twee spelers om vervolgens keeper Fhabrisio Saling om te spelen. Hij trapte voor leeg doel: 1-0.In deze helft ging Suriname niet volop in de aanval. De aansluiting met Archero Hoever in de punt kwam veel te traag. De bal werd niet in de ploeg gehouden. Hierdoor kreeg Canada veel speelruimte op de helft van Suriname. De kansen werden gecreëerd maar tot doelpunten kwamen de Canadezen niet.In de 55e minuut was het weer David die vanuit links uit haalde: 2-0Suriname kwam iets beter uit de verf in deze helft. Toch bleef het rond tikken en het juiste moment voor het geconcentreerd kiezen van de aanval uit. Suriname leed veel balverlies.Michiel Revales die nogal een goede indruk maakte, kreeg in de 77e minuut een directe rode kaart. Saling deed goed keepers werk in deze helft waardoor de stand gereduceerd bleef.Cuba en Costa Rica gaan in deze groepfase poule B over naar de Concacaf U-17 kwalificatie ronde. Suriname eindigt met 1 punt als laatste in de poule en is uitgeschakeld voor verder deelname in Concacaf U-17 kwalificatie verband.