Rovers hebben vrijdagmiddag een gewapende roofoverval gepleegd in een cambio tegenover de Centrale Markt. Hierbij heeft een rover de kassierster in de borststreek geschoten.De criminelen zijn ervandoor gegaan met het geld. De cambio-medewerkster is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Zij verkeert buiten levensgevaar.Volgens ooggetuigen gaat het om twee rovers die de overval hebben gepleegd. Een van hen was gemaskerd en gewapend. Hij ging de cambio binnen, terwijl de tweede op uitkijk stond in een gereedstaande auto niet ver van de cambio.