Eerder heeft de politie bericht dat het gezin omgekomen is in een woningbrand op 25 april. De overige gezinsleden zijn: Xiomara Emid gehuwd Amattohar (24) en de twee kinderen Atifa Amattohar (3) en de éénjarige Tafiq Amattohar.De vier verkoolde lijken werden in het afgebrande pand aan de Reebergweg te Tamanredjo aangetroffen en voor obductie in beslag genomen. De recherche van regio Oost en Kapitale Delicten onderzoeken deze zaak verder, meldt de politie Public Relations.