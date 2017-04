Het Emmahuis





Bejaardentehuis ‘Emmahuis’, onderdeel van het Leger des Heils Suriname, bestaat op 1 mei 70 jaar. De zusters Emily en Harriët Alvares droegen het toenmalig bejaardentehuis op 1 mei 1947 over aan de kerkelijke instelling. ‘Emmahuis’ bejaardentehuis zelf, werd 26 jaar daarvoor, in 1921, door de zusters opgericht. Het viel toen nog niet onder de kerk. Het Leger des Heils Suriname werd pas 3 jaar later, op 10 oktober 1924 opgericht door de zussen Alvares.Emily ‘Nelly’ Alvares en Harriet ‘Jet’ Alvares hebben na de heilsoldaten opleiding te hebben gevolgd bij het Leger des Heils Nederland, na hun terugkeer het Leger des Heils Suriname opgericht op 10 oktober 1924. Op het terrein waar de eerste kerk van het Leger des Heils in 1924 stond, aan de Henck Arronstraat, bevindt zich nu kinderhuis Ramon. Het terrein dat eigendom was van de welgestelde familie Alvares, werd voor een symbolisch bedrag van 1 gulden, overgedragen aan de kerkelijke instelling. Ook het gebouw van het Emmahuis en terrein aan de Nassylaan, was oorspronkelijk eigendom van de familie Alvares.De zusters droegen het bejaardentehuis na 26 jaar, op 1 mei 1927 over aan het Leger de Heils Suriname. Er staan geen bijzondere activiteiten gepland in verband met het 70-jarig bestaan van het bejaardentehuis, behalve dat de bewoners en personeel door de organisatie komende maandag in het zonnetje worden gezet, meldt de organisatie.