Crisis of geen crisis, de belangen van de arbeiders kunnen alleen door dialoog met de werkgever/overheid worden opgelost, zonder de huidige financieel economische situatie van ons geliefd Suriname verder te verslechteren.De Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden(OSAV) is van mening dat in het kader van 01 mei 2017, de Dag van de Arbeid, stilgestaan moet worden bij het werken aan lotsverbetering en het behouden van de sociale zekerheden van de arbeidende klasse op basis van correcte analyses van de hedendaagse maatschappelijke –en financieel economische realiteit.Het Tripartisme dat erkend wordt in ons land brengt met zich mee dat de arbeidsklasse mede zeggenschap en gedeelde verantwoordelijkheid draagt en die ook te allen tijde moet op eisen en dragen. Waar de financieel economische omstandigheden vereisen dat er kosten verhogende maatregelen c.q.. subsidie verlagende maatregelen genomen moeten worden om de staats huishouding draaiende te houden is het de taak van de vakbeweging om compensatie voor de werkende klasse op te eisen.De OSAV zal het pad van dialoog nimmer verlaten zonder die uitputtelijk te hebben bewandeld temeer de tegenpartij zich daartoe bereids heeft gesteld. Op dit moment bieden stakingen geen soelaas en zorgen voor verdere achteruitgang van de economie die momenteel geen schokken kan verdragen. Alleen door middel van overleg kunnen er wel overwogen besluiten genomen worden die niet inflatoir werken op de algemene economie. Elk ander besluit brengt onze leden verder van huis. Het is zéér belangrijk om binnen de stagnerende economie een balans te vinden, een herverdeling van de middelen waardoor alle maatschappelijke groeperingen zich door deze moeilijke periode kunnen laveren.In dit kader besloot de OSAV tezamen met De Moederbond vanuit hun primaire taak en maatschappelijke verantwoordelijkheid, middels een gezamenlijk schrijven de regering te bewegen om alle vakcentrales die ambtenaren vakbonden onder hun paraplu hebben, te horen in verband met de lotsverbetering en de rechts positie. De OSAV bewaakt tevens het verloop van de CAO onderhandelingen van haar overige lidbonden uit de particuliere- en parastatale sectoren.De OSAV erkent dat de huidige financieel economische situatie middels fiscale hervormingen en de ontwikkeling van andere sectoren zoals de landbouw, hersteld kan worden. In dit kader betreurt zij het feit dat de werkzoekenden, in het bijzonder de jongeren, geen interesse hebben getoond om in de sector te participeren, dit blijkens de weinige reacties op de vacatures die door een landbouwonderneming werden gemeld.Fiscale hervormingen zullen door het beleid aangewend moeten worden als tool voor de ontwikkeling van andere sectoren en zo te geraken tot de diversificatie van de Surinaamse economie. In dit kader roepen wij alle maatschappelijke groeperingen op om in harmonie te werken aan het herstel van ons aller geliefd land.De OSAV wenst middels deze de totale gemeenschap, in het bijzonder de werknemers, een prettige en bezinningsvolle 'Wrokoman dey' toe en besluit met een citaat van Niccolo Machiavelli: “Het gebruik van beledigende woorden jegens de tegen partij komt voort uit de aanmatiging van de overwinning of uit de valse hoop op een overwinning, en deze laatste misleidt mensen even vaak in hun handelingen als hun woorden; want als deze valse hoop bezit neemt van de geest, maakt ze dat mannen te ver gaan en een zeker goed opofferen voor een onzeker beter'.'OSAV