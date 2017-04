Welzijn zei donderdag op een meeting met deskundigen uit de toerismesector, dat de personen, die namens de overheid in het bestuur van de Stichting Toerisme Suriname (STS) zitting hadden, zich hebben teruggetrokken.Er is met de deskundigen afgesproken om op zaterdag 6 mei 2017 een doorstart seminar te houden, waar met diverse stakeholders van gedachten zal worden gewisseld over de aanpak van de verschillende facetten binnen het Toerisme. De verwachting is dat personen met expertise, de trekkersrol zullen vervullen bij de ontwikkeling van deze facetten, zegt de voorlichting van HI en T.