Papu A. (39) alias ‘Wako’ en de 30-jarige Gildas A. alias ‘Bakada’ zijn op maandag 24 april aangehouden door wetsdienaren van het Regio Bijstand Team Oost en de afdeling Kapitale Delicten te Gakaba. Deze mannen worden ervan verdacht op dinsdag 4 april de woning waarin de winkelier Xipie Lin en zijn zoon zich bevonden in brand te hebben gestoken.De wetsdienaren die naar de plek des onheils waren getogen voor onderzoek, troffen een onsmakelijke situatie aan. Het pand dat volledig uit hout was opgetrokken is geheel in de as gelegd. Het vuur van de smeulende resten werd door de politie, de militairen en de lokale bewoners gedoofd. Bij het verwijderen van de zinkplaten stuitten de wetsdienaren op twee verkoolde lichamen.Dorpsbewoners verklaarden aan de politie knallen te hebben gehoord gelijkende op schoten, waarna zij een vlammenzee zagen. Aangezien het donker was en een jaar geleden de winkelier was beroofd, dachten ze dat het weer om een beroving ging en durfden zij uit vrees niet naar buiten te komen.Na informatie te hebben uitgewerkt, zijn de twee verdachten in beeld gebracht. Gildas en Papu zijn opgespoord en aangehouden.Tijdens het onderzoek bleek dat de winkelier in de maand januari dit jaar reeds was afgeperst door deze verdachten, waarbij een geldbedrag van SRD 4000 hem was afhandig gemaakt. Ook hiervoor is Papu ingerekend. De afdeling Kapitale Delicten onderzoekt deze zaak verder, meldt de Politie Public Relations.