Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.





Het gaat nu om koopkrachtversterking. In januari 2018 zullen over de nieuwe salarisreeksen worden onderhandeld met de vakbeweging. Na intensieve gesprekken met de Centrale van Landsdienaren Organisaties, de Moederbond en OSAV is er vandaag overeenstemming bereikt over de koopkrachtversterking. Eerder hadden de ambtenaren al SRD 100 aan koopkrachtversterking en een heffingskorting van SRD 125.Minister Hoefdraad zegt dat wat overeengekomen is met de leerkrachten, ook zal worden uitbetaald. Hier en daar kunnen zaken niet helemaal gelopen zijn zoals ze moesten, maar alle fouten worden gecorrigeerd. Er is volgens hem geen enkele reden om aan te nemen dat de regering zich niet houdt aan gemaakte afspraken.De bewindsman vindt dat er geen enkele reden is voor aanwakkeren van de inflatie. Er is geen sprake van creatie van geld. De extra uitbetalingen aan ambtenaren wordt opgebracht uit belastingmiddelen. "Wij geven uit wat wij kunnen dragen," betoogt Hoefdraad. Er komt volgens Hoefdraad ook een strenge controle opdat prijzen niet de lucht in gaan. Dit is ook besproken met minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme.