Bij de allocatie van de subsidie over de maand april is er een vertraging opgetreden in de administratieve verwerking van de subsidieaanvraag over het tweede kwartaal, deelt Menke mee.Het universiteitsbestuur zegt het niet fijn te vinden om mee te moeten delen via de circulaire dat de salarissen over april enigszins verlaat worden uitbetaald. Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het personeel zo snel mogelijk over het salaris kan beschikken.