CLO-bestuurslid Michael Miskin in gesprek met journalisten. (Foto: Raoul Lith)





Deze mededelingen zijn gedaan vandaag tijdens de Assemblee van de Ledenraad. Bestuurslid Michael Miskin legt uit dat SRD 15 miljoen uit de government take bestemd is om de extra verhoging aan ambtenaren te betalen. Er zijn mensen die nu protesteren tegen de brandstofverhoging. Maar het geld wordt voor een groot deel gebruikt om ambtenarensalarissen te betalen. Pet 15 mei wordt een extra salarisstrook uitgedraaid.Miskin deelt mee dat de komende dagen een overeenkomst getekend zal worden met minister Hoefdraad over hoe de betalingen zullen plaatsvinden. "Er zijn ook twk's", zei Miskin. Over november en december wil de CLO ook de SRD 500 netto doortrekken. Vanaf januari 2018 zal op basis van de nieuwe loonreeks de salarissen ingevuld worden. De loonreeks is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel van de onderwijsgevenden. De verhoging van de leerkrachten komt neer op 111%.