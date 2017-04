Een lege straat in Rio de Janeiro nadat demonstranten de weg hebben gebarricadeerd. (Foto's: Reuters)





Demonstranten nemen stelling tegen de voorgestelde pensioenhervormingen van president Michel Temer. Het staatshoofd zegt dat de hervormingen nodig zijn om de recessie te keren."Het gaat om de grootste staking in de geschiedenis van Brazilië", zegt Paulo Pereira da Silva, de voorzitter van de handelsvakbond unie, Forca Sindical. Er zijn demonstraties in het hele land. De organisatoren zeggen dat ze zich concentreren op het verstoren van de grote steden in plaats van zich te richten tot kleine steden en landelijke gemeenschappen.De deelnemers zijn tegen de overheidshervorming van het pensioenstelsel. Volgend week wordt over dit hervormingspakket gestemd in het Congres. De hervormingen voorzien in de minimale pensioenleeftijd van 65 jaar voor mannen en 62 voor vrouwen. Werknemers in overheidsdienst zijn tot nu toe in de gelegenheid geweest om veel eerder te stoppen met werken.Eerder in de week is een wetsvoorstel bij het Congres ingediend om de arbeidswetgeving te verzwakken. Het land is verwikkeld in een steeds groter wordende corruptieschandaal, waarin vele top politici bij betrokken zijn. Het schandaal wakkert de ontevredenheid en woede van het publiek alsmaar op.Sommige demonstranten hebben wegversperringen opgezet in verschillende steden, met inbegrip van Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte en Brasilia. De weg naar de internationale luchthaven van Sao Paulo is één van wegen die in de vroege ochtenduren was gebarricadeerd met brandende autobanden.Een woordvoerder van de Anglicaanse Kerk in de kustplaats Recife, Juanildo Burity, vertelt de BBC dat zij ook zouden deelnemen aan de staking. "De kerk heeft officieel een positie ingenomen die haar leden aanmoedigt om te participeren in deze beweging, want zij heeft begrip voor de politieke situatie," zegt hij, terwijl hij zijn bezorgdheid over de levensstandaard uit.President Temer zegt dat snoeien in de pensioenuitkeringen en het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, de financiële problemen van het land zal oplossen. Brazilië gaat door de ergste recessie in meer dan een eeuw. Het staatshoofd merkt op dat de bezuinigingsmaatregelen nodig zijn om een toekomstige crisis te voorkomen. Hij wijst daarbij naar Portugal, Spanje en Griekenland. Brazilië is ook getroffen door een stijgende werkloosheid. Volgens de overheidsstatistieken die vandaag zijn vrijgegeven, zitten meer dan 14 miljoen mensen zonder werk.