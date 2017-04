Stakeholders tijdens de presentaties om te komen tot een rampenplan voor de agrarische sector. (Foto's: Min. LVV)





De bijeenkomst maakt deel uit van het project. Het startschot van het project, dat wordt ondersteund door de voedselarm van de Verenigde Naties, FAO, is ook gisteren gegeven.Hogere temperaturen, stijgende zeespiegel, verandering in het zoutgehalte en de zuurgraad van oceanen, meer of minder regen, zijn resultaten van de jarenlange activiteiten die onder andere het milieu verontreinigen. Ook onverantwoorde activiteiten binnen de agrarische sector dragen bij aan de nadelige verandering van het klimaat zoals het onverantwoord gebruiken van pesticiden en ontbossing. In Suriname zijn de gevolgen van radicale klimatologische verandering ook merkbaar in de agrarische sector. Het binnenland en het gebied Weg naar Zee zijn meerdere malen geteisterd door watersnood die veel schade aanricht aan de agrarische activiteiten.De stakeholders hebben na presentaties van gedachten gewisseld waarmee het fundament is gelegd voor de opstelling van devoor de agrarische sector. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij bevordert met het oog op de invloeden van klimaatverandering, het telen van gewassen in plantenkassen. Toepassing van ecologische teelttechnieken enstimuleert het departement dat als taak heeft de voedselzekerheid te garanderen.