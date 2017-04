Vertegenwoordigers van LVV, IsDB en het Singosasri Center na de ondertekening een 'Minutes of Meeting'.

Een diagnose missie in Suriname dient als voorbereiding op de uitvoering van het project kunstmatige inseminatie voor verbetering van de kwaliteit en het bestand van de veestapel in het land. Vertegenwoordigers van de IsDB en het Indonesisch bedrijf zijn in Suriname en hebben gesprekken gevoerd met stakeholders van de rundveesector. Er zijn ook oriëntatiebezoeken afgelegd en heeft het onderdirectoraat Veeteelt presentaties gehouden over de huidige situatie van de veesector.Het Singosasri Center is sinds 1986 gestart met kunstmatige inseminatie van vee (runderen, schapen en geiten) en vis. Behalve in Indonesië werkt het centrum ook in landen als Sri Lanka, Afghanistan, Kenia en Zimbabwe. Hetis in uitvoering. De samenwerking met deis vorig jaar in maart aangegaan voor drie jaar en wordt voor ruim US$ 6 miljoen gefinancierd door de IsDB. Voor het kunstmatige inseminatie project heeft de IsDB het Singosasri Center als technische deskundige aangetrokken.De IsDB Group heeft de Reverse Linkages (RLs) speciaal ontwikkeld voor haar lidlanden. RLs dienen als richtlijn voor operaties en programma’s voor de duur van drie tot vijf jaar in de lidlanden van de IsDB-Group. Het gaat er uiteindelijk om om de samenwerkingsverbanden op hoger niveau te brengen.