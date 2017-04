Henrique Capriles (in het groen) heeft hulde gebracht aan de student die deze week is doodgeschoten tijdens de protesten in Caracas, Venezuela.(Foto: Reuters)





"Hoe lang kan Maduro de Venezolanen hun recht om te stemmen onthouden? Ik denk niet dat hij dat nog lang kan," zegt Capriles. In de protesten deze maand zijn bijna 30 mensen gedood en wordt de economie geteisterd door tekorten en inflatie. "Niets dat de regering doet is verdediging, het is onderdrukking, woeste repressie die in strijd is met onze grondwet en de mensenrechten," vertelt Capriles aan Daniel Garcia van BBC Mundo.Capriles heeft in 2013 de presidentsverkiezingen verloren aan Maduro. Hij is eerder deze maand voor vijftien jaar verbannen uit elk politiek ambt wegens ‘administratieve onregelmatigheden’ in zijn functie als gouverneur van de deelstaat Miranda. De oppositieleider heeft het verbod omschreven als ongrondwettig.Capriles ontkent dat het land is verdeeld en zegt dat “niet meer dan 20% van de Venezolanen" de socialistische regering van Maduro ondersteunt. "Er is geen strijd tussen de verschillende delen van het Venezolaans volk. Dat is voorbij in Venezuela. Er is geen verdeeldheid onder de Venezolanen," stelt hij.De huidige golf van protesten is veroorzaakt door het besluit van het Hooggerechtshof op 29 maart. Het Hof had zich de bevoegdheden van het Congres, dat door de oppositie wordt gedomineerd, toegeëigend. Drie dagen daarna trok het Hof zijn besluit in, maar het was te laat om de straatprotesten te stoppen."Wanneer gaat dit stoppen? Ik zie de mensen de strijd voor hun land niet opgeven,” zegt Capriles. De oppositie roept op tot vervroegde presidentsverkiezingen die zijn gepland voor eind 2018. Ze verwijt de socialistische president Maduro voor de politieke en economische crisis die de olierijke natie overspoelt."Er is geen electorale kalender. We zijn het enige land in de Amerika's waar je vraagt wanneer de verkiezingen zijn en er geen antwoord is," merkt Capriles op. Hij eist ook de vrijlating van politici van de oppositie die zijn gearresteerd sinds Maduro vier jaar geleden aan de macht kwam. "Zij [de overheid] is, op dit moment, als een kidnapper, die door de politie is omringd, maar gelooft dat zij in staat zal zijn om de gijzelaars te doden, de politie te doden en ongedeerd te ontsnappen,” omschrijft Capriles. "Ze heeft het mis. Zij maakt een misrekening."