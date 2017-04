Minister Robert Peneux en zijn Belgische collega Guy Vanhengel gaan de samenwerking verder verdiepen. (Foto: Raoul Lith)





Voor de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) wordt er gekeken naar een uitwisselingsprogramma met de Vrije Universiteit van België en professionalisering van docenten op de universiteit. Ook uitwisseling op het gebied van onderzoek, waarbij mensen uit België onderzoek kunnen doen in Suriname en omgekeerd voor de uitwisseling van cultuur en kennis. Verder is een aandachtspunt de Early Childhood Development om leraren te transformeren met peuters tussen 2.5 en 4 jaar om te gaan en de problematiek van ouderbetrokkenheid, meent de Onderwijsminister.Peneux benadrukt dat onderwijs bekeken moet worden vanuit het perspectief van de ontwikkeling van het jonge kind en deze centraal gesteld moet worden voor de ontwikkeling van ons onderwijs. Het is voor de onderwijsminister belangrijk om internationale samenwerkingen aan te gaan, als je een leidende rol wil hebben in onderwijs. Het is volgens de bewindsman een voordeel dat beide landen dezelfde taal spreken. Het onderwijs zal landelijk naar een hoger niveau getrokken worden.Guy Vanhengel, minister van Onderwijs en Begroting uit België, zegt dat het bezoek kort, efficiënt, doelgericht en erg leerrijk is geweest. De insteek was hoe van elkaar te leren, waaronder het omgaan met diversiteit. Volgens hem is het mooiste dat geleerd is, hoe je werkt aan attitudes zodat een heel diverse samenleving toch harmonieus naar elkaar toe groeit. Vanhengel vindt dat het zo automatisch in Suriname gaat, dat men er niet meer bij stil staat hoe leerrijk het is voor anderen.Raoul Lith