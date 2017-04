Er zijn aanhoudende klachten over calamiteiten die plaatsvinden tijdens evenementen die worden gehouden in dit park. Het is gebleken dat organisaties zich veelal niet houden aan de sluitingstijden van de vergunningsvoorwaarden. Hierdoor ondervinden de buurtbewoners ernstige last. Er wordt eveneens alcoholhoudende drank in glazen flessen verkocht en bij een kleine opstoot worden deze flessen kapot geslagen en als wapen gebruikt, meldt de politie Public Relations.De organisatoren moeten zich stipt houden aan de vergunningsvoorwaarden.Een van de vergunningsvoorwaarden is dat de activiteiten vaak niet toegankelijk zijn voor jongeren beneden 18 jaar. Bezoekers van wie er getwijfeld wordt aan hun leeftijd, zullen zich, bij navraag moeten legitimeren. Indien er toch jongeren beneden de leeftijd van 18 jaar aanwezig zijn, zullen ze eruit gezet worden.De organisatie mag voortaan tijdens evenementen geen dranken in glazen flessen verkopen. Bezoekers mogen geen wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen bij zich hebben. Alle aanwezigen moeten de aanwijzingen cq. de richtlijnen van de politie, brandweer en de bestuursdienst, stipt opvolgen.