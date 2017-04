De Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Vijay Kumar Singh.





De minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle en haar collega Singh zullen met elkaar van gedachten wisselen over het versterken en verder verdiepen van de samenwerking tussen beide landen. De onderwerpen die ter sprake zullen komen tijdens de vergadering zijn onder meer: samenwerking op het gebied van onderwijs, de agrarische sector, traditionele geneeswijzen en samenwerking tussen de respectieve Standaarden Bureaus en verkiezingsautoriteiten.Ook komt aan de orde de financieringsmogelijkheden die India ter beschikking heeft in het kader van de Zuid-Zuid samenwerking.De vergadering zal resulteren in de aanname en ondertekening van 'Agreed Minutes', meldt Buitenlandse Zaken.