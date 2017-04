De importeurs van olie sturen hun factuur naar het ministerie en zoals overal ter wereld berekenen ook zij de verkoopprijs van olie aan de pomp. De pompprijzen worden bepaald op basis van de inkoopprijs per lading. Dit verschilt per lading, waardoor de pompprijs per lading verschilt.De oliemaatschappij is afhankelijk van de inkoopprijs die betaald wordt aan de raffinaderij. Deze wordt beïnvloed door:- de wereldmarktprijzen van ruwe olie,- bepaalde factoren zoals jaargetijden en klimatologische omstandigheden in de landen waar de raffinaderijen gevestigd zijn en- vraag en aanbod.Dit zijn allemaal factoren waar de oliemaatschappij en Suriname absoluut geen invloed op hebben, stelt het ministerie.De government take, de consumentenbelasting op brandstof, is een vast bedrag en verschilt niet per lading.Voor diesel is dit SRD 0,70, Unleaded SRD 1,30 en super Unleaded SRD 1,40.