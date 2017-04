Demonstratie in Venezuela (AFP)





Buza geeft de verklaring naar aanleiding van recente ontwikkelingen in Venezuela. Er vinden massale demonstraties plaats in het land en president Nicolas Madura heeft aangegeven dat Venezuela uit de OAS stapt, omdat deze zich teveel wil bemoeien met zijn interne aangelegenheden.Het niet inmengen in interne aangelegenheden van andere landen is onder meer vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties en het Handvest van de OAS. De Surinaamse regering meent dat de democratisch gekozen regering in Venezuela in de gelegenheid moet worden gesteld om de interne dialoog met de oppositieleiders zonder inmenging van buitenaf te continueren en consolideren.Suriname is bezorgd over het bijeen roepen van een speciale OAS-vergadering met als mogelijke uitkomst de schorsing van Venezuela op grond van artikel 20 van het Inter-Amerikaans Democratisch Handvest. Het is van belang dat regionale organisaties ervoor waken dat zij enige positie innemen, welke hen uitschakelt bij het bijdragen tot constructieve dialoog, die zou moeten leiden tot het verminderen van spanningen en het bevorderen van de belangen van de bevolking in de respectieve lidlanden, zegt Buza.Buza geeft aan dat Suriname zich zal blijven inzetten en ervoor waken dat de soevereiniteit van landen wordt gerespecteerd en dat het mechanisme van dialoog als leidend beginsel wordt gehanteerd. Deze positie zal waar nodig en op alle internationale fora de leidraad zijn van de Surinaamse participatie.