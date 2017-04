Deze arrogantie van macht is een karakteristiek van de huidige machthebbers. Terwijl zij prediken dat de communicatielijnen openstaan om over de ‘s lands problemen te praten, gaan zij aan de andere kant rustig voort op de heilloze ingeslagen weg. Onverstoord nemen zij een maatregelen die het volk het vel over de oren trekken onder het excuus dat de Staat geld nodig heeft. Hierbij vermelden zij echter niet dat deze enorme financiële tekorten het gevolgd zijn van hun verkwistend en corruptief beleid.DA’91 roept de samenleving op om deze arrogantie van bestuur en de beleidsmaatregel van verdere verarming van ons volk af te straffen en volledig in te gaan, op de oproep van de vakbeweging en overige maatschappelijke groepen voor grotere straatprotesten en alle andere democratische vormen van verzet te ondersteunen.Het samenspel tussen regering en de coalitie in DNA maakt opnieuw duidelijk dat een beleid waar de ene hand de andere wast en het ontkennen van het gebrek aan capaciteit en wil om ons land recht en rechtvaardig te leiden, desastreus is voor de totale samenleving. De toekomst van ons volk is te kostbaar om nog langer ruimte te laten voor deze spelletjes."Wij doen dan ook een beroep op DNA-leden om bij hun eigen geweten te rade te gaan en de morele vraag te beantwoorden of zij met goed fatsoen het beleid van de regering-Bouterse nog langer ondersteuning kunnen geven. Zullen zij hun handelen en niet handelen, spreken en zwijgen vandaag kunnen verantwoorden aan hun kinderen en kleinkinderen, aan het volk van morgen. Hoe zullen zij verklaren dat zij hoofdverantwoordelijken zijn in het vernietigen van de toekomst perspectieven van ons nu en van de vele nog ongeboren generaties," stelt DA'91.