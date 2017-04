In de megablokker Qurbani heeft Vinod Khanna samen gespeeld met wijlen Firoz Khan.





Khanna, was ook een actief politicus. Hij leed aan kanker en is eerder deze maand in het ziekenhuis opgenomen, maar zijn ziekte werd alsmaar ernstiger. Hij heeft in meer dan 100 Bollywoodfilms geacteerd en werd alom gezien als tegenhanger van de ‘boze jongeman’ gespeeld door Amitabh Bachchan.Hij werd vier keer in het parlement gekozen en was eens de jongste minister van Buitenlandse Zaken. Khanna begon zijn carrière in 1968 en is een begrip in India, vooral gedurende de jaren 1970 en tachtig toen hij de hoofdrol speelde in een aantal Bollywood-hits.Sinds de bekendmaking van zijn dood, stromen de eerbetuigingen binnen. De Indiase president Pranab Mukkerjee ging de huldebetuigingen van politici voor, terwijl veel Bollywood beroemdheden hun medeleven betuigen.Khanna was geboren in Punjb op 6 oktober 1946. Hij zal het best herinnerd worden voor zijn rollen in de films. Aan de top van zijn carrire in 1982, verdween Khanna even van het scherm om zijn spirituele goeroe te volgen. Na vijf jaar was hij terug met de blockbustersHij was in 1971 getrouwd met Geetanjali met wie hij twee zonen, Rahul Khanna en Akshaye Khanna, heeft. Na zijn scheiding trouwde hij met Kavita met wie hij een zoon Sakshi en een dochter Shraddha heeft.