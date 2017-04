Volgens de regels van de bekercompetitie moesten er gelijk penalty’s worden genomen. Inter was de betere ploeg en won na strafschoppen met 4-3. De ruststand in deze ontmoeting was 1-0 in het voordeel van Nishaan 42.De wedstrijd werd in deze eerste helft op hoog tempo gespeeld. Het ontbrak aan beide kanten niet aan aanvallend voetbal, met een klein veldoverwicht voor Nishaan 42. De bal kwam na 7 minuten spelen achter de verdediging van Inter. Jenny Faerber kwam goed inlopen en met een diagonaal schot werd Inter voor de eerste maal verslagen. 1-0. Voor Inter bleef het zoeken naar de gelijkmaker. Een lobbal van Romeo Kastiel ging rakelings over het doel. Mooi combinatie spel voor het doel van Inter gaf Andrew Murray de kans om te scoren, maar hij mistte van dichtbij.Hetzelfde spelbeeld bleef ook in de tweede helft, echter had Inter in de laatste 25 minuten het spel in handen. Murray van Nishaan zorgde voor een doorbraak op links, waarna hij de 2-0 in de netten schoot. Inter schoot wakker en Donegy Fer schoot vanuit links met een loeier de aansluitingstreffer voor Inter. 2-1 De ingevallen Kareem "Caatje" Kwasie maakte uit een achterset in de 90e minuut gelijk 2-2.Arbiter Armin Louisville liet in deze helft twee duidelijke overtredingen in het strafschop gebied van Nishaan 42 varen. De penalty’s in het voordeel van Inter werden niet toegekend. Bij de penalty’s mistte Nishaan en kon doelman Sergio Aalse een bal stoppen. Inter bekert verder en ontmoet in de halve finale Santos die afgelopen weekend won van PVV.In de tweede ontmoeting van de avond speelde ook WBC 2-2 gelijk tegen Leo Victor. Na penalty’s won WBC. Deze club zal uitkomen tegen Papatam in de halve finale van de bekercompetitie van de SVB.