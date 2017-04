Diverse landen, met de Verenigde Staten voorop, vinden dat er verkiezingen gehouden moeten worden in Venezuela. De bevolking is al maandenlang bezig met straatacties. Elke dag vallen er doden tijdens de betogingen. Het aantal doden is opgelopen tot 29. Politieke tegenstanders worden gevangen genomen en geïsoleerd. Familieleden hebben geen toegang tot hen.De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft woensdag bekendgemaakt dat zijn land uit de OAS stapt. Veertien landen hadden al te kennen gegeven dat Venezuela uit de OAS moest worden gezet. Suriname is ook lid van de OAS en heeft tot nu toe geen standpunt ingenomen.