Vivian Hanenberg, president van Rotary Club of Paramaribo Residence, overhandigt de vaccinatieposter aan RGD directeur Edwin Noordzee.





Dit jaar zijn de twee slogans op de posters:en. Rotary Club of Paramaribo Residence wil met deze posters de awareness onder de samenleving over het belang van het vaccinatieprogramma onderschrijven.Rotary Club president Vivian Hanenberg overhandigde symbolisch de eerste poster aan RGD directeur Edwin Noordzee. Hanenberg memoreerde dat de Rotary Club of Paramaribo Residence in juni 15 jaar bestaat en vanaf haar oprichting het nationale vaccinatieprogramma ondersteunt. De Rotary, een serviceorganisatie die wereldwijd uit meer dan 1.2 miljoen leden bestaat, heeft gezondheidsprogramma’s voor kinderen hoog in het vaandel staan. Middels fundraisingsactiviteiten en netwerken haalt de Rotary Club of Paramaribo Residence middelen op om sociale projecten uit te voeren.RGD directeur Noordzee was verheugd met de goede samenwerking met de Rotary. De ondersteuning van de awareness campagne past geheel in het beleid van de RGD om de landelijke vaccinatiedekking op te voeren. Uit de presentatie van de RGD bleek dat de dekkingsgraad van de verschillende vaccins tegen kinderziekten landelijk gemiddeld rond de 90% schommelt. Toch zijn er enkele gebieden met een lagere dekkingsgraad, waar de RGD extra aandacht aan wil schenken. De RGD streeft ernaar om de landelijke dekkingsgraad elk jaar verder te verhogen. Met de overhandiging van de posters verklaarde de RGD directeur de vaccinatieweek in Paramaribo voor geopend. Als eerste activiteit werd het eerste kind op de RGD poli Latour gevaccineerd.