Rechter Robert Praag heeft op de rechtszitting van woensdag twee getuigen gehoord in een mishandelingszaak. Verdachte Roel G. staat terecht voor zware mishandeling. Een getuige kon niet verder worden gehoord, omdat zijn vader het geval had meegemaakt. Hij was echter gedagvaard in plaats van zijn vader. De tweede getuige verklaarde dat de verdachte een lastpost is voor de omgeving.Volgens de getuige heeft de verdachte hem zonder enige reden aangevallen. Roel G. had op dat moment een handzaag en houwer bij zich. De getuige rende voor zijn leven en stapte snel in zijn voertuig. De verdachte beweerde dat juist de getuige hem met een stok had aangevallen. Volgens hem had de getuige iemand betaald en aangezet om hem te mishandelen. De getuige verklaarde dat hij niets bij zich had. De verdachte zou oude letsels die hij bij een vechtpartij had opgelopen, hebben getoond aan het gerecht.De getuige bleef erbij dat de verdachte aan het liegen was. Ook zou hij Roel G. niet hebben geslagen. Op 24 mei zal deze zaak verder worden behandeld.Wanita Ramnath