De obligatie-lening van US$ 550 miljoen die voor tien jaar is uitgezet, beschrijft Standard & Poors als ‘onbeveiligde schuld’. De negatieve vooruitzichten weerspiegelen volgens de kredietbeoordelaar dat er een kans van één op drie is, dat in de komende twaalf maanden de kredietwaardigheid van het land verder omlaag gaat. De overheid is er niet in geslaagd de inkomsten te versterken en haar uitgaven te verminderen. Standard & Poors wijst erop dat die factoren kunnen leiden tot een terugkeer naar aanhoudende hoge fiscale tekorten en verdere stijgingen van de overheidsschuld en de rentekosten.De kredietbeoordelaar voorspelt verder bij het uitblijven van inkomstenverhogende en uitgaven beperkende maatregelen, dat de zwakke externe liquiditeitspositie meer druk op de wisselkoers kan leggen, de inflatie kan verhogen, het vertrouwen van de bevolking kan ondermijnen en het binnenlands financieel systeem verder kan belasten.Een aanzienlijke economische krimp vorig jaar heeft geresulteerd in een hogere overheidsschuld, zegt Standard & Poors. Het gevolg daarvan was een aanzienlijke valuta devaluatie en hoge inflatie. Het Bruto Binnenlands Product (bbp) per hoofd van de bevolking van Suriname is in 2016 gedaald met 7,5% - na een daling van 2,0% het jaar ervoor – tot ongeveer US$ 7.400. Ondanks een geprojecteerde stabilisatie van het bbp in 2017, verlaagt de kredietbeoordelaar zijn economische beoordeling, omdat “de economische groei lager ligt dan het bereik dat we voor landen verwachten op een vergelijkbaar niveau van het bbp per hoofd van de bevolking.”Het reële bbp zal in 2017 een stimulans krijgen door een volledig productiejaar van de onlangs geopende Merian goudmijn van Suriname Gold Co. LLC. Een zwakke binnenlandse vraag als gevolg van doorlopende fiscale aanpassingen en recente dalingen in reële lonen, zal dit echter compenseren. Standaard & Poors verwacht dat de reële bbp-groei in 2017 dicht bij nul zal liggen. “We verwachten dat de groei in 2018 en 2019 positief zal zijn, maar dat de groei per hoofd van de bevolking ongeveer 1% bedraagt. De economie van het land is smal, vanwege de concentratie in natuurlijke hulpbronnen.”Mijnbouw en fabricage (voornamelijk gerelateerd aan goud- en olieproductie en raffinage) vertegenwoordigden ongeveer 23% van het reële bbp en 17% van het nominale bbp in 2016. Noch goud noch olie vertegenwoordigt meer dan 20% van het bbp. Desalniettemin maakt de concentratie in natuurlijke hulpbronnen de economie gevoelig voor de koersschommelingen van de grondstoffen.De combinatie van valutavermindering, nieuwe buitenlandse schulden en grote fiscale tekorten, hebben de overheidsschuld gebracht tot 55% van het bbp in 2016; in 2015 was dat nog 39% van het bbp. “Wij verwachten dat de netto overheidsschuld in 2017 zal dalen tot 52% van het geprojecteerde bbp en zich stabiliseert. Dat zal echter alleen het geval zijn als de wisselkoers relatief stabiel blijft.