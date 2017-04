Op de rechtszitting van woensdag heeft kantonrechter Robert Praag een deskundige van de Forensische Opsporing gehoord. In deze zaak staat Hemantkoemar K. terecht die wordt beschuldigd van roof en verkrachting op 4 september vorig jaar in het district Commewijne.De verdachte ontkent glashard, terwijl uit het DNA-onderzoek is gebleken dat zijn DNA aanwezig was op de aangetroffen spullen. De politie trof op die bewuste dag drie servetten, een mes en een maandverband aan. Deze spullen werden afgestaan voor DNA-onderzoek. Er is een positieve match geweest met het door het slachtoffer geschetste profiel en de verdachte. Er zijn duidelijke sporen op het mes aangetroffen. Van het maandverband en de servetten konden er geen DNA-gegevens worden uitgebracht.Hemantkoemar K. blijft erbij dat hij de vrouw niet heeft beroofd en niet heeft verkracht. Volgens hem is het mes door de politie op zijn werkplek afgepakt. Advocaat Shefani Amirkhan staat deze verdachte juridisch bij. Op 24 mei zal de verdachte worden gehoord in deze zaak.Wanita Ramnath