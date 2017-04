De benadeelde verklaarde dat zij lag te slapen toen ineens de deur van haar slaapkamer werd ingetrapt. Ze schrok wakker en zag twee gemaskerde mannen in de kamer die gewapend waren. Eén had een mes en de ander een vuistvuurwapen. Het gezicht van de mannen was met een doek afgedekt. Tijdens de beroving viel de doek van het gezicht van Zwingly A., die een mes bij zich had. De medeverdachte ging weg met de tas van de benadeelde, terwijl Zwingly A. achterbleef. Intussen kwam de zoon van de benadeelde en hij probeerde de verdachte met een ventilator aan te vallen. Zwingly A. maakte zich daarop uit de voeten.Enkele dagen daarna besefte de benadeelde dat de verdachte haar een vriendschapsverzoek via FaceBook had gestuurd. Ze had hem herkend en ze kende hem van de hoek. Hij stond vaker daar. De verdachte werd in kaart gebracht en hij werd aangehouden. Bij hem zijn enkele goederen aangetroffen die de benadeelde positief heeft herkend. De halsketting van de zoon van de benadeelde zat ook tussen de goederen. De zoon herkende zijn ketting positief.De verdachte heeft verklaard dat hij die ketting van een vriend heeft gehad. Ook de Samsung-telefoon die bij hem is aangetroffen, zou hij ergens op straat hebben gevonden. Verder beweert hij dat hij met messen loopt om zich te kunnen verdedigen. Op 24 mei zal het Openbaar Ministerie de strafeis presenteren.Wanita Ramnath