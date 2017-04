In een ambulance van het Streekziekenhuis Nickerie is gisteren onderweg naar Paramaribo, een baby geboren.





Ter hoogte van Friendship in Coronie vroeg de verloskundige Vidjantie Harripersad die met de zwangere vrouw meereisde, de chauffeur te stoppen. Hij reed een erf op en vroeg de bewoonster om er even te mogen parkeren. Nadat hij die had gehad, toog de verloskundige aan het werk.Het jongetje dat spontaan werd geboren, is warm toegedekt en ingewikkeld. De moeder heeft de minimale zorg gekregen, waarop de reis is voortgezet tot de RGD-poli te Tijgerkreek in Saramacca. De dienstdoende arts heeft moeder en kind onderzocht, waarna de reis is vervolgd naar het AZP. Het kind is gelijk overgebracht naar de couveuse-afdeling, terwijl de moeder ter observatie is opgenomen op de kraamafdeling.De directie van het Streekziekenhuis is haar personeel dankbaar voor hun kundig optreden en dankt ook de bewoonster in Coronie voor haar hulp.