Krabben uit de omliggende bossen verzamelen zich in de buurt van de zee om te paaien in Playa Giron, Cuba. (Foto's: Reuters)





Bij zonsopgang en zonsondergang komen ze van alle kanten en lopen zijwaarts naar de zee. Ze klimmen op de muren van huizen en vormen een karpet op de kustweg rond de baai. De stank van overreden krabben vult de lucht en hun scherpe schelpen veroorzaken lekke autobanden."Dertig tot veertig kunnen binnenkomen zonder dat je het zelfs maar merkt,” vertelt Edian Villazon, uitbater van een eethuisje tegenover de zee. Hij serveert geen krabbenvlees. Cubanen geloven dat dit soort krabben giftig is. "We moeten de deur altijd dichthouden."De Varkensbaai, waar de Cubaanse ballingen in 1961 landden in een mislukte poging om Fidel Castro's revolutie te beëindigen, ligt binnen een nationaal park waar 80 procent van de inheemse vogels van Cuba, samen met krokodillen en andere wilde dieren, kunnen worden geobserveerd.Met zijn diepe verdwijngaten, koraalriffen en turquoise wateren, staat de baai bekend als één van de beste plekjes van Cuba om te duiken. In de afgelopen jaren is het aantal bezoekers toegenomen in combinatie met de totale toeristische boom sinds de bekoeling van de Amerikaanse-Cubaanse relaties."Het is heel verrassend en indrukwekkend om zo veel krabben in één keer te zien en te kijken hoe snel ze oversteken", zegt de 36-jarige Franse toerist Emilie Lannegrand. Ze voegt eraan toe dat het "een beetje hartverscheurend" is om zoveel vermorzeld te zien op de weg.Terwijl auto’s voorbij razen, proberen sommige de tienpotige schaaldieren te vermijden. Maar het geluid van kapotte schelpen snijdt door de lucht. Deze twee soorten - Gecarcinus ruricola en Lateralis, worden niet bedreigd in hun voortbestaan, stelt Jorge Luis Jimenez, een functionaris van het ministerie van Wetenschap die werkt in het park gerust. Vergelijkbare krabbenmigratie komt op hetzelfde moment van het jaar ook in andere delen van Cuba voor. Ook in sommige andere bijzondere ecosystemen zoals Australië's Christmas Island.Bij de Varkensbaai keren de volwassen krabben terug naar hun holen in het bos nadat ze wolken eieren hebben vrijgegeven in de zee. Een paar maanden later worden ze vergezeld van de babykrabben die zijn uitgebroed in zee. Voor de inwoners is de krabbeninvasie goed zakendoen.Ito Molina (45) zegt dat toeristen graag US$ 10 betalen voor het repareren van hun autobanden. Het is een vorstelijk bedrag in vergelijking met het gemiddelde maandsalaris van ronde de US$ 25. Voor het lappen gebruikt hij condooms, die voor vele toepassingen in Cuba wordt gebruikt gezien hoe goedkoop en gemakkelijk ze te verkrijgen zijn. "Al de bussen passeren langs deze weg en ze krijgen allemaal lekke banden," zegt hij. "Dus staan we hier en repareren we de banden."