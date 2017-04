Met duizenden hebben de inheemsen in de Braziliaanse hoofdstad geprotesteerd tegen de schending van hun rechten. (Foto's: Reuters)





De demonstratie was rustig totdat de politie enkele inheemsen ervan weerhield een helling die leidt naar het Congresgebouw te beklimmen. De inheemsen waren beschilderd en droegen kleurrijke hoofdtooien. De botsingen zijn rond de schemering geëindigd. Sommige inheemsen hebben lichte verwondingen opgelopen. Er was geen onmiddellijke melding over eventuele gewonde officieren.Elk jaar worden tientallen inheemsen in Brazilië gedood in gevechten tussen boeren en veeboeren over land, relatief vaak in het wetteloze Amazonegebied, waar ingehuurde schutters worden gebruikt om de inheemsen te verdrijven van de grote reserves natuurlijke rijkdommen. Sonia Guajajara, een coördinator voor de mars, zegt dat zo’n 4.000 inheemsen en aanhangers hebben deelgenomen aan het protest.De inheemsen willen voorkomen dat het Congres het laatste woord krijgt om te beslissen over de landsgrenzen voor inheemse reservaten. In het Congres zwaait een krachtige belangenvereniging van de boeren de scepter. Tot op dit moment heeft de Braziliaanse president de bevoegdheid om de zulke grenzen vast te stellen."We hebben 200 doodskisten gedragen als symbool van de genocide van inheemse volkeren en doden door aan de autoriteiten gelinieerde agrobusiness,” vertelt Guajajara. Ze merkt op dat het harde optreden van de politie niets vergeleken is met het leed dat inheemsen ondergaan in gebieden waar dodelijke botsingen over betwist land blijft voortduren.Een woordvoerder van de politie zei dat de demonstranten verder gingen dan het afgesproken punt en het terrein van het Congres betraden. Het gebruik van geweld was volgens hem nodig om de inheemsen ervan te weerhouden het Congresgebouw te betreden. Hij voegde eraan toe dat een pijl een politie draagzak heeft geraakt en dat geen enkele agent is gewond.