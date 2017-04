Na 10 minuten spelen had Costa Rica veel meer initiatieven genomen dan Suriname. In de 14e minuut loonde dit ook middels een doelpunt van de goed ingelopen Julen Cordero die de verdediging van Suriname te snel af was. Doelman Fhabrisio Saling die uit zijn doel kwam om redding te brengen, werd verslagen:1-0.Costa Rica bleef het proberen vooral via de linkerflank. Suriname kon knap uitverdedigen. Reële kansen werden niet gecreëerd aan de zijde van Suriname vooral omdat het middenveld door Costa Rica werd gedomineerd. Er ontbrak wat stuwingskracht aan de zijde van Suriname. De ruststand bleef 1-0.Suriname startte de tweede helft goed. Door slappe verdediging kon Costa Rica het tweede doelpunt van dichtbij scoren: 2-0. Costa Rica mistte nog een penalty in deze helft. Justin Montero maakte er 3-0 van nadat van doelman Saling de bal niet voldoende onder controle had na een snelle uitbraak. Costa Rica speelde het spel uit en klimt met deze overwinning naar de 1e plaats in deze poule. Het is de tweede winst in de groepsfase en is Costa Rica verzekerd voor de kwalificatieronde.Cuba won eerder op de dag met 2-1 van Canada. Hierdoor bezet Cuba na twee wedstrijden de tweede plek. Suriname is nummer 3, terwijl Canada op plekje 4 staat. Op de laatste speeldag 28 april komt Suriname tegen Canada uit.