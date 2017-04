De delegatie van de Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie op bezoek bij DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons.





Het Nederlandstalige gedeelte van België blijkt veel gemeen te hebben met Suriname. Dit zegt de Belgische minister van Onderwijs, Guy Vanhengel. Hij was gisteren te gast bij parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings- Simons en de vicevoorzitter Melvin Bouva. Vanhegel was vergezeld van delegatieleden van de Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVG), die hier op werkbezoek is. Carla Dejonghe, voorzitter van de RVG, zegt dat bijvoorbeeld ouderparticipatie ook een probleem is in Brussel.De delegatie heeft met de DNA-voorzitter en de griffier onder meer gesproken over taal, onderwijs en religiën in Suriname. De Raad heeft na de bespreking een rondleiding gehad in het parlement en het Nola Hatterman Instituut. Deskundigen van het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MinowC), Stichting Stiwewa en stichting Rumas presentaties gehouden in de vergaderzaal van de DNA over het drop-outvraagstuk.De onderdirecteur van MinowC, Yuro Dipotaroeno benadrukt dat het probleem van vroege schoolverlaters meer te maken heeft met de economische situatie, de aantrekkelijkheden voor de arbeidsmarkt, motivatie en gebrek aan controle. Ook ouderparticipatie is in deze belangrijk, geeft hij aan.De twee organisaties hebben aangegeven hoe zij het verschijnsel drop-outs aanpakken. Zij menen dat preventie belangrijk is. Stichting Stiwewa houdt zich niet alleen bezig met het terughalen van leerlingen in de schoolbanken, maar draagt ook zorg ook dat de leerlingen verder begeleid worden naar de arbeidsmarkt.Tijdens de presentatie heeft Emmy Hart de werkwijze van stichting RUMAS uiteengezet. Zo is er het voortraject, de attitudevormingskamp, de motivatie periode, de vaktraining, stage, schoolinschrijving en een eigen business opzetten besproken.De presentaties zijn afgesloten met een vragenronde. Er zijn vragen gesteld over ouderparticipatie, drop-outs en de specifieke oorzaken van het drop-outvraagstuk in Suriname. Bij de vraagronde heeft de voorzitter van het parlement de discussie geleid.