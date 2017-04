‘Luka fa a kon tan’ mompelde mijn pa nu alweer een paar jaar geleden terwijl een goede vriendin van weleer net buiten gehoorsafstand was. Zij was bij hem, mijn pa, voor een kort bezoekje geweest. Met zijn droge humor leidde hij de aandacht af van de stilte die viel omdat zijn bezoek duidelijk aangeslagen was door zijn conditie. Mijn reactie met de terechtwijzing dat hij niet aardig klonk en zelf ook niet in de allerbeste conditie was, bracht hem niet op andere gedachten. ‘Luka fa a kon tan; het was een mooie meid zei hij nogmaals gniffelend! Ik hoop dat ik, wat dat betreft, zijn genen heb. Optimistisch en humoristisch tot het einde en daarbij onopgemerkt de aandacht afleidend van wat wij niet in de hand hadden op dat moment.Reden tot optimisme is er wat mij betreft op dit moment zeker niet. De omvang van de crisis dringt ook op het hoogste niveau tot velen niet door. En sterker nog; een duidelijk pad hoe uit deze crisis te komen blijft beperkt tot oppervlakkige, slecht onderbouwde en onsamenhangende oplossingen. Groots aangekondigde redders der vaderlands (IMF, IsDB e.a.) zijn beurtelings geprezen en vervolgens weer afgekraakt. Subsidie ontvangende instellingen, ongeacht de sector, ervaren zonder uitzondering de effecten van een overheid die zich niet aan betalingsafspraken houdt. De polarisatie tussen groepen valt op en iedereen kent wel iemand dichtbij die tot persona non grata is verklaard door deze regering. Dit vaak zonder een goed omklede reden.Luku fa a kondre kon tan schoot vorige week door me heen toen ik politie en andere ordediensten met protesterende burgers bezig zag! Een soortgelijke gedachte kwam op toen ik een uitgerangeerde politicus tussen de demonstranten zag. Herrijzenis van vergane glorie kopten de paasberichten op social media. En zelfs wanneer het eventueel alternatief zich nog niet uitspreekt over de route uit dit dal, lijken steeds meer groepen bereid tot actie over te gaan. Uitholling van de koopkracht, ad hoc maatregelen en een doorzichtige verdeel en heers politiek wakkeren verzet aan. Daar zal geen oproep tot overleg ons bij helpen vrees ik.De strategie, als die er is, om deze overheid tot samenhangend en vertrouwenwekkend crisisbeleid aan te zetten heeft (nog) niet het gewenste effect. De roep om vertrek van deze regering werd geïnitieerd door jonge Surinamers die een alternatief eisen. Bravo aan deze moedige jonge Surinamers! De geloofwaardigheid is verspeeld en het voordeel van de twijfel voor dit kabinet gaat nu allang ook niet meer op. Echter de opportunisten die zich mengen onder demonstrerende groepen en nu al zich klaarmaken voor wat zij mogelijk zien als ‘herrijzenis’, mogen niet de kans krijgen nog meer kwaad aan te richten. Oud- coalitie genoten van deze regering zijn geen alternatief. Zij hebben de kans gehad, zijn gedumpt en hebben nog onvoldoende laten zien dat zij daar lering uit getrokken hebben.Een alternatief is namelijk pas een alternatief als het in staat is om vanuit een goed doordachte strategie het anders aan te pakken dan de afgelopen periode.Kon luku fa un kan tron als wij net als de groep gemotiveerde jongeren volharden in onze oproep om beter en samenhangend beleid. Beleid dat niet regeert vanuit splijtzwammen politiek. Met leiders die verantwoordelijkheid nemen ook voor de fouten, en daden stellen in goede en slechte tijden!Wat ons aller rol daarin is lijkt mij duidelijk. Het belangrijkste is dat voorkomen wordt dat wij ons lenen voor agenda’s van uitgerangeerde politici. Daarnaast is het zaak ook bij een (politiek) meningsverschil toch vooral oog te hebben voor wat ons bindt en minder voor wat ons scheidt. Onze kinderen hebben recht op voorbeelden die zij nu nog onvoldoende krijgen! En tot slot; luku fa un dé verplicht ons in het traject terug op het ‘goede pad’ vooral vanuit een gezonde dosis zelfspot en humor ervoor te gaan. Ja toch!Schrijven doet zij om te reflecteren op wat zij ziet en ervaart vanuit een hele brede interesse. Bedrijfseconoom van beroep en vanaf 2006 als zelfstandig managementconsultant actief op het snijvlak van Organisatie-inrichting, Business planning en Marketing. Zie ook www.CrossedLinesadvisory.sr . Feedback op haar blog stelt zij erg op prijs en kan via het mailadres info@crossedlinesadvisory.sr.