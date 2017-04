Hij heeft beargumenteerd dat het slachtoffer tijdens een worsteling dodelijk is geraakt. De verdachte heeft het slachtoffer Mijnals met een scherp voorwerp om het leven gebracht. De vechtpartij vond plaats op het Hanna's Lustproject. Mijnals werd per ambulance vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij de volgende dag de geest gaf.De raadsman voerde aan dat de verdachte steeds heeft verklaard dat hij het slachtoffer niet heeft neergestoken. Het slachtoffer was gewapend met een mes en ze raakten in een worsteling. De verdachte was zijn geld gaan opeisen bij het slachtoffer.Sandjaikoemar T. werd aangevallen door het slachtoffer dat gewapend was met een balk. Hij sloeg de verdachte ermee, wat een getuige op de rechtszitting heeft bevestigd. Volgens Derby heeft Sandjaikoemar T. veel spijt van het voorval. Het had niet zo ver hoeven te komen. Volgens de raadsman is het onduidelijk wat zich precies op die dag heeft afgespeeld. Hij vindt dat de verdachte niet verantwoordelijk kan worden geacht voor de dood van Mijnals. Hij heeft de kantonrechter ook gevraagd om rekening te houden met de medische rapporten van zijn cliënt.Het slachtoffer en de verdachte hadden mot om SRD 40. Mijnals heeft dat met zijn leven moeten bekopen en Sandjaikoemar T. zit in de bak. De verdachte vroeg naar zijn geld en heeft het slachtoffer op een gegeven moment geslagen. Daarna pakte het slachtoffer een eind hout en sloeg de verdachte ermee. De verdachte had een schaar in zijn zak en die haalde hij tevoorschijn.Een andere getuige heeft verklaard dat hij op een gegeven moment Sanjaykoemar T. hoorde gillen tegen Mijnals. Hij wilde zijn geld terug. Zij raakten in een worsteling en het slachtoffer sloeg de verdachte met een stok. Zij raakten wederom in een gevecht. Daarna rende het slachtoffer op het erf en pakte een balk. Maar, hij werd tegengehouden. Toen zag de getuige dat het slachtoffer bloedde. Hij was geraakt in zijn buikstreek.Zowel het psychologische als het psychiatrische rapport geeft aan dat de man niet lijdt aan een gebrekkig geestesvermogen noch aan een diagnostische ziekelijke stoornis. Hij is toerekeningsvatbaar voor zijn handelingen. De man is agressief en hij is vaker bij de politie beland. Hij gaat slecht om met probleemsituaties. Het agressief gedrag wordt verslechterd door zijn alcohol- en drugsverslaving. De verdachte kan wel het verschil tussen goed en slecht uitmaken. Op 08 mei zal kantonrechter Siegline Wijnhard vonnis vellen in deze zaak.Wanita Ramnath