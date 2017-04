De Griffie der Kantongerechten aan de Mgr. Wulfinghstraat is vandaag opgeleverd. (Foto's: Juspol)





In 2001 was het enige kantongerechtsgebouw grotendeels in vlammen opgegaan.Het was een klap voor het toch nog al moeizaam functionerende rechtssysteem in Suriname. Rasoelbaks zegt heel blij te zijn met dit nieuwe moderne gebouw en gaf aan in dit gebouw ondergebracht zullen worden het Hof Justitie Strafzaken, het kantongerecht, het rechtercommissariaat en de Krijgsraad. Rasoelbaks draagt het gebouw op aan de rechtvaardige opperrechter.De minister van Justitie en Politie, Eugene van der San, haalde aan dat hij in een rijdende trein is gestapt en kan alleen zijn felicitaties uitbrengen. Zijn vier voorgangers hebben ook hun bijdrage geleverd aan het realiseren van dit bouwproject. Verder bedankte de bewindsman zijn collega minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Jerry Miranda, voor zijn doorzettingsvermogen en daadkracht en alle overige personen en instanties voor alle bijdrage en inzet aan het mooie gebouw.De sleutels van het gebouw zijn door Imran Ajoeb van het aannemingsbedrijf Twahier Ajoeb N.V. aan de vertegenwoordiger van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie overhandigd en vervolgens aan minister Van der San en de waarnemend president van het Hof.