De menigte is gelopen via de Waterkant tot bij de Mr J.C. de Mirandastraat. (Foto's: Raoul Lith)





Robby Berenstein, voorzitter van C-47, heeft meegedeeld dat er duidelijkheid moet komen in deze kwestie. Daarom wordt de zaak voorgelegd aan de rechter. Intussen maakt de organisatie zich op om ook in Nickerie acties te voeren. De eisen die gesteld zijn aan de regering, blijven recht overeind staan. De verhoogde brandstofprijs moet worden teruggedraaid en er moet een halt worden toegeroepen aan de armoede.In een brief aan president Desi Bouterse is gevraagd om de beknotting van het recht op vreedzame betoging terug te draaien. Een kopie van dit schrijven is vandaag overhandigd aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. De actie werd begeleid door de politie, terwijl de Mobiele Eenheid opgesteld was bij De Nationale Assemblee.