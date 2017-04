Curtis Hofwijks (met Surinaamse vlag) gaat zich niet laten weerhouden van het Onafhankelijkheidsplein. (Foto: Raoul Lith)





Hofwijks vindt dat om onduidelijke redenen districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noordoost geen toestemming heeft gegeven aan de organisaties om van Kerkplein naar het Onafhankelijkheidsplein te lopen. Er is schriftelijk protest aangetekend hierover bij president Desi Bouterse. Een kopie van het schrijven is overhandigd aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. De actieleiding gaat ook een kort geding aanhangig maken tegen de Staat. Aangevoerd wordt dat fundamentele grondrechten, verankerd in de grondwet, worden vertrapt."De hele stad is afgesloten om mensen te ontmoedigen deel te nemen aan de protestmanifestatie," concludeerde Hofwijks. Hij wil weten om welke veiligheidsaspecten de route van de protestmars is gewijzigd. Volgens Hofwijks wordt het weer op een confrontatie aangestuurd. De volgende keer zal hij voorbereid zijn om toch naar het Onafhankelijkheidsplein te gaan. Hoeveel ongewapende, weerloze burgers kan de politie oppakken, vraagt Hofwijks zich af.Hofwijks merkte op dat geen vergunning is gegeven voor het Onafhankelijkheidsplein, omdat de regering bang is voor de massa. "Maar ze gaan ons niet tegen kunnen houden de volgende keer. Wij gaan gewoon naar het Plein en niemand zal ons kunnen tegenhouden. Ik kom voorbereid de volgende keer," kondigde Hofwijks aan. Hij merkte op dat als de regering niet wil dat mensen op straat komen, dan moet het land goed bestuurd worden.