Na de toespraken volgt de protestmanifestatie door de straten van Paramaribo. (Foto's: Raoul Lith)





De organisatie is ontstemd over dat de route van de vergunningaanvraag is gewijzigd door districtscommissaris Mike Nerkust van Noordoost. De organisatie zegt dat er een petitie aangeboden zou worden aan De Nationale Assemblee. Dit is niet meer mogelijk, terwijl het gaat om de volksvertegenwoordiging.Behalve dat de route veranderd is, mogen er ook geen aanstootgevende en beledigende teksten op de borden staan. Hier hebben veel mensen geen gehoor aan gegeven. Terwijl er gelopen werd, roept de menigte 'Weg met Bouta'. Er is veel politie op de been, maar van de Mobiele Eenheid is er nog niet veel te merken vandaag.