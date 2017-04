Alle aktes van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) moeten worden gescand. (Foto's: min. Biza)





Malvin Renfrum, die als beleidsadviseur belast is met het ICT-beleid op het ministerie, zegt dat het team van twee is verdubbeld en dat er wordt gewerkt op twee scanners en twee computers. Er kan nu in shiftverband worden gewerkt, zodat de medewerkers niet de hele tijd hoeven te scannen, maar afwisselend andere werkzaamheden kunnen verrichten.Met voortvarendheid wordt gewerkt aan de geboorteaktes van de groep tussen 16 en 25 jaar. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat deze groep de meeste aanvragen doet voor een geboorteakte. “Het gaat om duizenden boeken die moeten worden gescand,” zegt Renfrum. “De bedoeling is dat binnen twee tot drie jaar alle boeken zijn gedaan.” Hij voegt eraan toe dat alle aktes moeten worden gedigitaliseerd om een efficiënte afhandeling te bewerkstelligen.Bij het digitaliseringsproject heeft ook de ICT-afdeling van het Centraal Bureau voor Burgerzaken een belangrijke taak. Die moet ervoor zorgen dat alle gedigitaliseerde aktes goed worden opgeslagen. Met een software programma vindt er een koppeling plaats tussen de documenten en de burger, wat het aanvragen van een geboorteakte bij de balie vergemakkelijkt. Bij het loket van het Bureau voor Burgerzaken Flora is een pilot van start gegaan, “waarbij er met één druk op de knop een gescande geboorteakte wordt uitgeprint.”