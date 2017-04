ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk spreekt de vergadering toe.





De ABOP hield maandagavond een structurenvergadering in het PWB Centrum. "We hebben heel vroeg het signaal gegeven voor de afgang, maar toen werden we niet serieus genomen," zegt Brunswijk. "We hebben ons geruime tijd rustig gehouden. We zaten in de regering daarvoor. We wilden niet verweten worden dat omdat wij niet meer in de regering zitten, wij daarom protesteren," geeft de de politicus aan.Brunswijk meent dat nu het juiste moment is aangebroken. "Nu gaat niet alleen Brunswijk zijn stem laten horen, maar de partij ABOP zal haar stem laten horen," gaf hij aan. Tra fas' no de, ABOP doro," werd er gescandeerd. Met dit signaal gaf de vergadering aan bereid te zijn voor de volksprotest manifestatie van de oppositionele partijen op 20 mei.De structuren van de overige districten worden op een ander moment gemobiliseerd. Op 15 mei moet de partij administratief en logistiek zover zijn om met de achterban de protestmanifestatie te ondersteunen. ABOP zal duidelijk zichtbaar zijn op 20 mei, verzekerde Brunswijk.Marinus Bee, congresvoorzitter, sprak van minimaal 200 bussen die landelijk zullen worden ingezet. "We moeten zichtbaarder zijn dan de rest. Het is een grote organisatie, dus willen wij onze zaken tijdig af hebben. Via de verschillende media en eigen partijprogramma's zullen de leden gemobiliseerd worden.De oproepen voor het Onafhankelijkheidsplein is gisteren tijdens de vergadering reeds gegeven. De samenwerkende oppositionele partijen zijn tot het besluit gekomen om te kiezen voor het plein in plaats van het André Kamperveen stadion omdat er een enorme mensenmassa wordt verwacht.