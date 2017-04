V.l.nr.: Marie levens, de Belgische minister Guy Vanhengel en minister Robert Peneux van MinowC.





De focus van deze missie is gericht op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Peneux wil dat het instituut officieel wordt verheven tot HBO-opleiding en de Bachelors/Master structuur wordt toegepast. Brussel heeft veel ervaring met dit proces. Vanhengel geeft aan dat het IOL van de Erasmus Hogeschool de nodige ondersteuning zal kunnen krijgen. Ook op het gebied van curriculumontwikkeling willen de landen samenwerken.Vanhengel denkt dat Suriname en zijn land van elkaar kunnen leren hoe kinderen die Nederlands niet als thuistaal hebben, zo effectief mogelijk onderwijs aan te bieden.Peneux heeft eerder een bezoek gebracht aan Brussel. Hij hoopt de samenwerking op het gebied van cultuur en onderwijs, in het bijzonder curriculumontwikkeling en professionalisering van leerkrachten, wetenschap en ondersteuning aan opleidingen voor Hoger Onderwijs, uit te kunnen breiden. Via de Vlaamse Inter Universitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) heeft het MinowC al een jarenlange samenwerking.Peneux benadrukt dat het bij deze samenwerking vooral gaat om kwaliteitsverbetering. Dat België leerdoelen per regio (per district) bepaalt voor onderwijs, dus sterk context gebonden werkt, is iets dat Suriname volgens hem kan overnemen. Hierbij zou het niet moeten uitmaken welke methode wordt gebruikt bij het behalen van de doelen. BEIP (Basic Education Improvement Program), dat belast is met de verbetering van het basisonderwijs zal deze intentie verder uitwerken samen met Vanhengel en zijn team.De delegatie blijft tot en met donderdag in het land en heeft onder meer lezingen en bezoeken aan Marowijne en Saramacca op het programma, meldt de voorlichting van MinowC.