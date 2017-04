De man legde onsamenhangende verklaringen af. Hij ontkent zich schuldig gemaakt te hebben aan het feit. De rechter hield hem voor dat de benadeelden met een jachtgeweer bedreigd waren. Dat geweer werd bij hem aangetroffen. De benadeelde heeft dit positief herkend. De benadeelden werden met het jachtgeweer bedreigd en ze zijn mishandeld. Op de shutters zijn er sporen aangetroffen. Deze komen overeen met de duimafdruk van de verdachte. De politie had in een andere zaak reeds de vingerafdruk van Jordon P. Hiermee werd het aangetroffen spoor vergeleken en het leverde een volledige match op.De verdachte bleef ondanks alle feiten hardnekkig ontkennen. Hij zei dat hij niet ter plekke was. Volgens hem hebben een zekere B. en C. het feit begaan. Daarna beweerde hij B. en C. niet te kennen. Ook zei hij dat het jachtgeweer van B. was. Daarnaast had een benadeelde gezwaaid met een houwer. Bij de aanhouding van Jordon P. bleek hij een verwonding te hebben. De verdachte verklaarde dat hij mishandeld is door de politie. Dit heeft hij, volgens eigen zeggen, doorgespeeld te Parket en bij de rechter- commissaris. Volgens Jordon P. was hij thuis met zijn vriendin toen het feit zich voltrok. De man wordt bijgestaan door advocaat Renushka Gangaram Panday. Op 8 mei zal deze zaak verder behandeld worden.Wanita Ramnath