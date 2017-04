De psychologische en psychiatrische rapporten geven aan dat de verdachte lijdt aan een geestesstoornis. Het slachtoffer is op 31 augustus vorig jaar van het leven beroofd. Officier van justitie, Astrid Niamat, heeft tegen de verdachte een celstraf van 25 jaar geëist. Delano D. heeft last van stemmen in zijn hoofd die hem aanzetten tot handelen. Ook slaapt hij slecht. Hij voelde zich bedreigd door het slachtoffer. Toen hij het slachtoffer zag, kon hij fantasie niet onderscheiden van de werkelijkheid. Onder deze omstandigheden heeft hij zijn buurman dodelijk verwond aan de Kronenburgweg. De psychiater stelt dat de man hallucineert en dat hij paranoïde wanen heeft. Hij liep met het idee dat het slachtoffer hem wilde afmaken.Eerder op een strafzitting had Derby aangevoerd dat het Openbaar Ministerie (OM) geen rekening heeft gehouden met de situatie van de verdachte. Hij vroeg de kantonrechter om Delano D. vrij te spreken van rechtsvervolging, of een milde straf op te leggen, zodat hij kan terugkeren in de maatschappij. Derby acht, in tegenstelling tot het OM, moord niet bewezen. Niamat zegt dat zij bij het presenteren van de strafeis rekening heeft gehouden met de rapporten van de deskundigen, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en met de verdachte. Beiden blijven persisteren. Op 22 mei zal er vonnis geveld worden in deze zaak.Wanita Ramnath