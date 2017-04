De raadsman voerde aan dat zijn cliënt Donovan S. reeds twee maanden in voorarrest zit, terwijl hij aangeeft onschuldig te zijn. Hij zou de medeverdachte slechts een lift gegeven hebben, zodat hij eten kon kopen. Over de inbraken en berovingen weet de verdachte niets. Ook blijkt zijn betrokkenheid niet uit het dossier, voerde de raadsman aan.De verdachten hebben ingebroken en de slachtoffers mishandeld. Ook is er een vuurwapen gevonden in een witgelakte Mark-X waarin zij zaten. Dat wapen is onderzocht en blijkt toe te behoren aan een familie. Verder had het voertuig geen kantekenplaat en het alibi van Donovan S. klopt ook niet. Op basis van het bovenstaande wees de kantonrechter het verzoek af. Ray K. wordt bijgestaan door advocaat Robby Dens. Deze zaak zal op 8 mei verder behandeld worden.Wanita Ramnath