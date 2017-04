Het malaria-vaccin is uitgetest op 15.000 kinderen. (Foto: D Poland/PATH)





Het vaccin moet vier keer worden gegeven - een keer per maand gedurende drie maanden en na 18 maanden een vierde dosis. Het vaccin is tot stand gekomen na streng gecontroleerde en goed gefinancierde klinische proeven, maar het is nog niet duidelijk of het kan werken in de “echte wereld” waar de toegang tot de gezondheidszorg beperkt is.Het is dan ook de reden de WHO pilots in drie landen uitvoert. De organisatie wil onderzoeken of een volledige malaria vaccin programma zou kunnen worden gestart. Zij zal ook de veiligheid en de effectiviteit van het vaccin blijven beoordelen.Matshidiso Moeti, de regionale WHO-directeur voor Afrika, zegt: "Het vooruitzicht van een malaria vaccin is geweldig nieuws. "Informatie verkregen van het pilot-programma zal ons helpen om beslissingen te nemen over het 'breder gebruik van dit vaccin.” Hij voegt eraan toe dat in combinatie met bestaande malaria-interventies een dergelijk vaccin de potentie zou kunnen hebben om tienduizenden levens in Afrika te redden.Het pilotproject omvat meer dan 750.000 kinderen tussen de vijf en zeventien maanden. Ongeveer de helft zal het vaccin te krijgen om de effectiviteit van de prik in de realiteit te vergelijken. In deze leeftijdsgroep, hebben de vier doses aangetoond preventief te zijn in bijna vier van de tien gevallen van malaria. Het is veel lager dan andere vaccins die zijn goedgekeurd voor andere symptomen.Ghana, Kenia en Malawi zijn gekozen omdat ze al uitgebreide programma's om malaria aan te pakken uitvoeren. Ofschoon het gebruik van klamboes wordt aanbevolen, zijn er nog steeds grote aantallen malaria-gevallen. Elk land zal beslissen hoe de vaccinatie pilots uit te voeren, maar hoge risico gebieden zullen waarschijnlijk de voorkeur krijgen.Ondanks de enorme vooruitgang in de bestrijding van malaria, zijn er nog steeds jaarlijks 212 miljoen nieuwe gevallen en 429.000 doden. Afrika is het zwaarst getroffen en veel van de dodelijke gevallen zijn kinderen.